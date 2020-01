Hawaii 5-0 et Magnum P.I. : Le premier crossover ouvre l’année de façon explosive, ce soir sur CBS

Ce n’était vraiment qu’une question de temps avant que CBS n’organise un crossover entre ses séries Hawaii Five-0 et Magnum P.I. L’attente n’aura pas été longue, puisque l’évènement a ainsi lieu ce soir sur la chaine américaine.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas encore familiers avec la nouvelle version de Magnum, sachez que vous pourrez bientôt la découvrir en France, puisqu’elle arrive dès ce mardi 7 janvier en primetime sur TF1 avec sa première saison. L’histoire est relativement similaire avec la série originale, Magnum (Jay Hernandez) est un détective privé à Hawaii qui, avec l’aide de ses amis Rick (Zachary Knighton) et TC (Stephen Hill), mène ses enquêtes. Il est aussi bien assisté par Higgins (Perdita Weeks), une ancienne espionne désormais en charge de gérer les affaires de Robin Masters à Hawaii, ce qui veut dire baby-sitter Magnum.

Dans le crossover qui débute avec l’épisode 12 de la saison 10 d’Hawaii Five-O, une liste d’agent de la CIA actuellement en infiltration a été volée. Steve (Alex O’Loughlin) et son équipe se retrouvent dans une position qui leur demande de recruter Magnum pour la récupérer.

La seconde partie se trouvera dans l’épisode 12 de la saison 2 de Magnum PI. L’affaire apparait résolue, mais les choses se compliquent rapidement pour l’équipe Five-0 et Tani (Meaghan Rath) et Quinn (Katrina Law) doivent de nouveau se tourner vers Magnum et Higgins.

Pour terminer, puisque les deux séries sont diffusées en France sur des chaines différentes, il n’y a pour le moment aucune indication pour une programmation correcte de ce crossover sur nos chaines.

