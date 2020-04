Hawaii 5-0 Saison 10 : L’équipe de Steve McGarrett fait ses adieux définitifs, ce soir sur CBS

Cela a été annoncé à la fin du mois de février, Hawaii 5-0 ne reviendra pas pour une saison 11. La conclusion de la série est donc là ou, plus précisément, elle est diffusée ce soir sur la chaine américaine CBS.

Ce series finale d’Hawaii 5-0 est naturellement titré « Aloha (Goodbye) » et va s’occuper de livrer une dernière grosse dose d’action, de suspense et d’émotions avec de nombreux retours dont James Marsters dans le rôle de Victor Hesse, William Sadler en tant que John McGarrett et Mark Dacascos en Wo Fat.

L’histoire reprend alors que Danny a été blessé et kidnappé par la femme de Wo Fat qui en a après le message codé laissé à Steve par sa mère. De son côté, Steve est sur le point de résoudre l’affaire que son père lui avait laissée 10 ans plus tôt.

Dans cet ultime épisode d’Hawaii 5-0, nous retrouverons naturellement pour une dernière fois Alex O’Loughlin, Scott Caan, Ian Anthony Dale, Meaghan Rath, Beulah Koale, Chi McBride, Katrina Law, Taylor Wily, Dennis Chun, Kimee Balmilero, Lance Gross et Eudenia Yuan.

