Pas de saison 11 pour Hawaii Five-0, CBS annonce la fin de la série ce printemps

Alors qu’elle paraissait bien partie pour durer aussi longtemps que la version originale, Hawaii Five-0 vient d’être annulée. La saison 10 actuellement en diffusion CBS est désormais officiellement la toute dernière de la série.

Le network américain annonce en effet dès à présent que cette itération de Hawaii Five-0 s’arrêtera à son 240ème épisode. La fin est d’ailleurs assez proche, puisque la diffusion du series finale est programmée pour le 3 avril prochain. Cette conclusion prendra la forme d’un double-épisode.

Qu’une série s’arrête après autant de saisons n’a rien de surprenant. Néanmoins, apparait que Alex O’Loughlin (McGarrett) et Scott Caan (Danno) arrivent à la fin de leurs contrats et le duo était destiné à se briser. En effet, O’Loughlin a été blessé au dos sur le tournage il y a quelques années et ne s’en est jamais totalement remis. À cause de cela, il a presque quitté le show il y a deux ans, mais il était finalement resté, aidé par un nouveau traitement médical. Cette fois cependant, il comptait arrêter. Le network a envisagé de trouver un nouveau partenaire à Danno, mais tout le monde a pensé qu’il était préférable de s’arrêter là.

Hawaii Five-0 se terminera ainsi sur une bonne note, car la série est toujours en tête de sa case horaire et elle ne partira donc pas dans l’anonymat, contrairement à d’autres séries qui ont eu une longue vie.

