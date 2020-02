High Fidelity : Zoë Kravitz est la nouvelle Rob Gordon dès aujourd’hui sur Hulu

Après Four Weddings and a Funeral, Hulu a décidé de moderniser une autre œuvre culte des années 90 en proposant une nouvelle adaptation de High Fidelity avec cette fois Zoë Kravitz dans le premier rôle. La plateforme de streaming propose ainsi de découvrir la version féminine de Rob à partir de ce vendredi 14 février.

Développée par Veronica West et Sarah Kucserka, High Fidelity se base donc — comme le film culte avec John Cusack qui est sorti en 2000 — sur le roman éponyme écrit par l’anglais Nick Hornby qui est disponible chez nous sous le titre Haute fidélité. L’histoire est relativement la même, sauf que l’action prend place de nos jours et que le rôle principal est désormais féminin.

Nous suivrons ainsi Rob (Zoë Kravitz), la propriétaire d’un magasin de disques installé dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn, alors qu’elle revisite ses relations passées à travers la musique et la pop culture, essayant de tourner la page après une rupture difficile.

Au niveau du casting, cette première saison de High Fidelity qui se compose de 10 épisodes s’articule donc autour de Zoë Kravitz (Big Little Lies) qui est accompagnée par Da’Vine Joy Randolph (People of Earth, Empire), David H. Holmes, Jake Lacy (I’m Dying Up Here, Girls) et Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders, The OA).

