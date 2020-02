High Maintenance Saison 4 : La distribution reprend ce soir sur HBO

C’est l’hiver et il est temps de retourner à New York pour se détendre avec The Guy, puisque la saison 4 de High Maintenance débute ce soir sur la chaine américaine HBO. En France, on peut naturellement la retrouver sur OCS City, dès ce samedi 8 février à partir de 22h15.

Toujours scénarisée par Katja Blichfeld et Ben Sinclair, High Maintenance est ainsi de retour dans les rues de New York auprès de « The Guy » qui n’a pas eu d’autre choix que d’abandonner son camping-car à la fin de la saison 3. Il remonte donc sur son vélo.

Cette saison 4 suit un concept légèrement différent de la précédente, puisqu’elle se proposera de couvrir une année entière et de se focaliser sur les cycles changeants, les connexions qui se développent avec le temps et l’établissement de racines dans un écosystème en constante mutation comme New York.

En plus de Ben Sinclair, cette saison 4 de High Maintenance verra le retour de Crystal Monee Hall, Heléne Yorke, Ken Leung, Julianna Luna Vasquez, Avery Monsen, Rob Morgan, Max Jenkins, Chris Roberti, Becca Blackwell, Chris McKinney et Birgit Huppuch en guest stars. En nouveaux visages, nous croiserons Ira Glass et l’équipe du podcast This American Life, mais aussi Nick Kroll, Rebecca Hall, Larry Owens et Calvin Leon Smith.

