Hightown Saison 1 : Un meurtre dans le Paradis de Monica Raymund, dans un mois sur StarzPlay

Encore quelques épisodes avant la fin de la saison de Outlander et Starz prépare la suite en faisant la promotion de sa nouveauté du printemps, la nouvelle Hightown qui arrivera ainsi dans un mois, puisqu’elle débutera le 17 mai sur la chaine câblée américaine, mais aussi en France sur StarzPlay.

Création de Rebecca Cutter (Gotham), Hightown nous entraine à Provincetown, Massachusetts, aka P-Town, auprès de Jackie Quinones (Monica Raymund) qui travaille pour le National Marine Fisheries Service et qui se retrouve au cœur d’une affaire de meurtre après avoir découvert un corps qui a échoué sur la rive.

Plus habituée à utiliser son badge pour séduire des femmes dans les bars, Jackie compte en faire le minimum dans son travail jusqu’à ce qu’elle puisse prendre sa retraite. Découvrir ce corps change néanmoins quelque chose chez elle et elle se retrouve alors à enquêter au cœur de sa communauté rongée par des problèmes de drogues qu’elles refusaient de voir auparavant.

Au casting de cette première saison de Hightown, nous trouvons donc Monica Raymund (Chicago Fire), James Badge Dale (Rubicon), Riley Voelkel (The Originals), Shane Harper (Code Black). Amaury Nolasco (Prison Break), Atkins Estimond (The Resident) et Dohn Norwood (The Sinner).

