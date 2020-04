Hollywood : Ryan Murphy veut réécrire l’histoire du cinéma dans un trailer et en mai sur Netflix

Après The Politician, Ryan Murphy poursuit son travail sur Netflix, offrant une nouvelle série qui nous entrainera dans le passé avec Hollywood dont la première saison sera mise en ligne sur la plateforme de streaming le vendredi 1er mai.

Co-créée par Murphy et Ian Brennan (Glee, Scream Queens), et produite avec Alexis Martin Woodall (9-1-1: Lonestar) et Janet Mock (Pose), Hollywood se proposera donc de nous ramener dans le Tinseltown de l’après-Deuxième Guerre mondiale pour suivre un groupe de jeunes acteurs et cinéastes pleins d’ambition ne recule devant rien pour percer dans le showbiz.

Dans cette version alternative de l’Histoire, des figures légendaires du grand écran se mêlent à une palette de personnages devant offrir un aperçu unique de l’envers du décor de l’âge d’or hollywoodien en mettant en lumière les injustices du système et les discriminations fondées sur les origines ethniques, le genre et l’orientation sexuelle.

Au niveau du casting de Hollywood, nous verrons ainsi Darren Criss (American Crime Story), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Dylan McDermott (American Horror Story), David Corenswet (The Politician), Patti LuPone (Life Goes On, Pose), Joe Mantello (The Normal Heart), Holland Taylor (Two and a Half Men) et Jaken a Picking (Chasing Life). Mira Sorvino (Modern Family), Maude Apatow (Euphoria) et Rob Reiner (All in the Family, New Girl) seront quant à eux guest stars.

