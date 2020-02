Hollywood : La nouvelle série de Ryan Murphy s’affiche pour annoncer son arrivée en mai sur Netflix

Maintenant sous contrat avec Netflix, Ryan Murphy poursuit cette collaboration (qui a déjà donné The Politician) avec la nouvelle série, sobrement intitulée Hollywood, qui sera mise en ligne sur la plateforme le vendredi 1er mai.

Se composant de 7 épisodes, Hollywood se propose de nous ramener naturellement à Tinseltown, plus spécifiquement après la seconde guerre mondiale pour nous chroniquer les vies de jeunes talents qui cherchent donc à faire carrière dans les années 40. Plus spécifiquement, chaque personnage nous offrira un regard unique dans les coulisses de cette période hollywoodienne, mettant en avant un système injuste et biaisé, qui est encore en place de nos jours.

La distribution de cette saison 1 pour Hollywood réunit un certain nombre d’habitués de Ryan Murphy, avec quelques nouveaux acteurs qui rejoignent ainsi son équipe.

Nous verrons ainsi Darren Criss (American Crime Story), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Dylan McDermott (American Horror Story), David Corenswet (The Politician), Patti LuPone (Life Goes On, Pose), Joe Mantello (The Normal Heart), Holland Taylor (Two and a Half Men) et Jaken a Picking (Chasing Life). Mira Sorvino (Modern Family), Maude Apatow (Euphoria) et Rob Reiner (All in the Family, New Girl) seront quant à eux guest stars.

Murphy a co-créé la série avec Ian Brennan (Glee, Scream Queens), et les deux hommes produisent la série avec Alexis Martin Woodall (9-1-1: Lonestar) et Janet Mock (Pose).

En plus de la série Hollywood, terminons par signifier que Murphy a naturellement d’autres projets en développements chez Netflix dont Halston, une série avec Ewan McGregor consacré au créateur de mode américain ; Ratched, une préquelle à Vol au-dessus d’un nid de coucou mettant en scène Sarah Paulson dans la peau de l’infirmière ; The Boys in the Band et The Prom.

