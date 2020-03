Home Before Dark : La jeune Hilde Lysiak déterre un mystère que tout le monde voulait oublier dans le trailer et en avril sur Apple+

Il n’y a pas qu’Octavia Spencer qui recherche la vérité sur Apple+. En effet, l’offre du service de SVOD ne cesse de s’élargir et nous proposera une autre investigation avec Home Before Dark à partir du 3 avril.

Création de Dana Fox et Dara Resnik, Home Before Dark est une série inspirée par la vie de la jeune Hilde Lysiak, une enfant originaire de Brooklyn qui déménage avec ses parents dans une petite ville où cette apprentie journaliste déterre un mystère que tout le monde voulait oublier, son père compris, qui avait quitté la ville et souhaitait ne plus y revenir. Hilde ne va pas se laissait décourager et va mener son enquête.

Comme les précédentes productions, Apple+ mettra en ligne les trois premiers épisodes de Home Before Dark le jour du lancement, puis poursuivra avec un nouvel épisode tous les vendredis. Ajoutons que la jeune Hilde se prépare déjà pour une autre investigation, Apple ayant déjà annoncé le renouvellement de la série pour une saison 2.

Au casting, nous trouverons Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe and Joelle Carter.

