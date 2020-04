Homeland Saison 8 : Carrie arrive au bout de son ultime mission, ce dimanche sur Showtime

Après pratiquement une décennie en activité sur Showtime, le moment est venu pour Carrie (Claire Danes) de boucler ce qui sera son ultime mission. La saison 8 de Homeland se conclut ce dimanche sur la chaine américaine.

Il est donc temps de dire adieu à Carrie, mais aussi à Saul (Mandy Patinkin), le seul autre personnage présent dans la série depuis les débuts à être encore en vie. Son existence est d’ailleurs mise en danger alors qu’un conflit armé se prépare.

Dans cette dernière heure de Homeland, nous retrouvons ainsi Carrie alors qu’elle a une décision importante à prendre afin de récupérer l’enregistreur de vol du Président et mettre un terme à une guerre avant qu’elle ne commence. Comme on le sait, elle est prête à tout pour son pays, mais elle va peut-être devoir aller plus loin qu’elle ne l’a jamais imaginé cette fois.

Lancée durant l’automne 2011, Homeland se termine donc après 8 saisons, soit un total de 96 épisodes qui ont mis en scène Claire Danes et Mandy Patinkin, mais également Damian Lewis, Morena Baccarin, David Harewood, Diego Klattenhoff, Morgan Saylor, Jamey Sheridan, David Marciano, Navid Negahban, Rupert Friend, Tracy Letts, F. Murray Abraham, Nazanin Boniadi, Maury Sterling et beaucoup d’autres.

Tags : Showtime Homeland

