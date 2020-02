Hunters Saison 1 : Al Pacino et ses chasseurs de nazis passent à l’action, dès à présent sur Amazon Prime Vidéo

Après The Man in the High Castle, les nazis sont de retour sur Amazon Prime Video dans la nouvelle série Hunters. On ne parle cependant pas de réalité alternative cette fois, comme vous pouvez le constater par vous même dès à présent, puisque la première saison est désormais disponible.

Création de David Weil qui est produite par Jordan Peele (Us, Get Out), Hunters est une série qui se présente comme étant une fiction historique nous ramenant dans les années 1970 dans laquelle nous retrouvons Al Pacino à la tête d’un commando particulier.

L’histoire suit une équipe hétéroclite de chasseurs de nazis au cours de leur quête de vengeance en 1977 dans la ville de New York. Ces chasseurs ont découvert la présence de hauts gradés du troisième Reich qui vivent incognito à New York et qui complotent pour reprendre le génocide là où il s’est arrêté. Les chasseurs comptent bien les stopper avant qu’ils ne passent à l’action.

Au casting de cette première saison de Hunters, Al Pacino sera entouré par Logan Lerman, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Carol Kane, Saul Rubinek, Josh Radnor, Louis Ozawa, Changchien, Jerrika Hinton, Greg Austin, Dylan Baker et Lena Olin.

