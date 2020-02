I Am Not Okay With This : La jeune Syd se découvre des super-pouvoirs, dans 3 semaines sur Netflix

Après le succès de The End of the F***ing World, Netflix se tourne vers une autre création de Charles Forsman à adapter en série avec I Am Not Okay With This dont l’intégralité de la première saison sera mise en ligne le 26 février prochain sur le service de streaming.

Venant des producteurs de Stranger Things, I Am Not Okay With This a développée en série par Jonathan Entwistle et Christy Hall qui se basent donc sur le comic book éponyme que l’on connait chez nous sous le titre « Pauvre Sidney« .

L’histoire se centre sur Syd (Sophia Lillis) qui est ainsi une adolescente qui est aux prises avec les complications du lycée, de sa famille et de sa sexualité quand elle se découvre des super-pouvoirs.

Au casting de cette première saison de I Am Not Okay With This, nous trouvons ainsi Sophia Lillis qui est accompagnée par Wyatt Oleff, Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant, Richard Ellis, Sophia Tatum, David Theune, Zachary S. Williams et Aidan Wojtak-Hissong.

