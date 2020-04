In The Dark Saison 2 : Murphy et ses amis sont de retour dès à présent dans un trailer et dans deux semaines sur The CW

Alors que The CW a été forcé de mettre en pause de nombreuses séries suite à l’arrêt des productions lié au Coronavirus, la chaine américaine propose de découvrir un peu plus tôt que prévu la saison 2 de In The Dark. Annoncée initialement pour cet été, cette nouvelle saison commence finalement le vendredi 16 avril sur le network et se dévoile dès à présent avec un trailer.

Si vous n’êtes pas familiers avec la série, In The Dark est une création de Corinne Kingsbury (Fam, Back in the Game) qui suit Murphy, une jeune femme aveugle dans la vingtaine et qui mène une existence relativement chaotique, avec des proches qui tentent du mieux qu’ils peuvent de gérer son comportement parfois obsessionnel. Car Murphy aura passé la première saison de In The Dark à chercher le meurtrier de son meilleur ami Tyson avec lequel elle était devenue amie quand il lui avait sauvé la vie.

Cela a naturellement eu des conséquences pour elle et pour ses amis, et cela nous conduit à une saison 2 qui voit le groupe s’ajuster à leur nouvelle association avec la criminelle Nia dans le but de sauver Guiding Light. Le trio développe ainsi des points communs avec celui de Good Girls pour l’occasion.

Déjà renouvelée pour une saison 3, In The Dark réunit dans son casting Perry Mattfeld, Brooke Markham, Morgan Krantz, Casey Deidrick, Keston John et Rich Sommer , sans oublier Levi qui joue Pretzel, le chien de Murphy.

