Pas de saison 3 pour Insatiable, Netflix met fin à la vengeance de Patty

Netflix met un terme à la vengeance de Patty, en annulant Insatiable. Il n’y aura pas de saison 3 pour la comédie noire controversée du service de streaming.

Création de Lauren Gussis, Insatiable se centrait sur Patty (Debby Ryan) qui a été maltraitée et ignorée pendant des années à cause de son poids. Suite à un accident, Debbie a maigri et compte se venger de tous ceux qui lui ont fait se sentir mal dans sa peau. Bob Armstrong (Dallas Roberts), un avocat qui rêve de devenir le coach d’une participante à un concours de beauté prend Patty sous son aile. Mais ce que lui et sa femme Coralee (Alyssa Milano) ne savent pas, c’est combien la rage de Patty est profonde et jusqu’où sa volonté de se venger peut l’emmener.

La saison 2 d’Insatiable fut mise en ligne en octobre dernier. La première avait fait du bruit et était critiquée pour véhiculer des stéréotypes, posséder un commentaire social discutable et pour son incompréhension de la culture du fat shaming, entre autres. La saison 2 a, de son côté, à peine fait parler.

À tel point que même lorsqu’Alyssa Milano a annoncé sur son twitter que la série ne reviendrait pas, cela n’a pas fait plus parler :

We will not be coming back, sadly. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 4, 2020

La nouvelle est maintenant officielle, l’histoire de Patty est close sur Netflix. Pour plus d’informations sur le futur de vos séries préférez, n’hésitez pas à visiter notre page Annulation et Renouvellement de séries.

Tags : Netflix Insatiable moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.