Interrogation : La justice est une question de perspective, dès à présent sur CBS All Access

Il n’y a pas que du Star Trek sur CBS All Access. Après le lancement de la première saison de Picard, le service de streaming surfe sur la popularité du true crime drama avec Interrogation.

Nous venant d’Anders Weidemann et John Mankiewicz, Interrogation est donc basée sur une histoire vraie qui s’étale sur plus de 30 ans.La chaine n’a pas dévoilée de quelle affaire la série s’inspirait. Il a simplement été spécifiée que si cette dernière n’avait pas fait la une des journaux nationaux, elle était bien connue par les gens vivant dans le coin où elle a eu lieu.

Cela commence avec un jeune homme qui est accusé et condamné d’avoir violemment tué sa mère. Chaque épisode revient alors sur une scène d’interrogatoire inspiré par les dossiers de la police, avec pour but de transformer le téléspectateur en un enquêteur. La construction de la saison est telle qu’il est possible de regarder les neuf épisodes mis en ligne dans l’ordre que l’on veut.

Interrogation se compose de 10 épisodes, la conclusion sera mis en ligne plus tard par CBS All Access, il n’y a pas encore de date d’annoncée à ce sujet.

Le casting de cette saison 1 d’Interrogation réunit Peter Sarsgaard, Kyle Gallner, David Strathairn, Kodi Smit-McPhee, Vincent D’Onofrio, Joanna Going, Ebon Moss-Bachrach, Andre Royo, Chad Coleman et Frank Whaley.

