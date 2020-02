Katy Keene : Lucy Hale se rend à New York pour réaliser ses rêves dès à présent sur The CW

Alors que l’on peut retrouver les nouveaux épisodes de Sabrina sur Netflix depuis deux semaines, l’univers de Riverdale s’élargit sur The CW avec l’arrivée de Katy Keene. Ce spin-off scénarisé par Roberto Aguirre-Sacasa et Michael Grassi commencera ce 6 février sur le network américain.

Cette saison de Katie Keene prend la forme d’une dramédie musicale chroniquant les déboires de jeunes artistes cherchant à percer à Broadway, sur les podiums et dans les studios d’enregistrement. *

Plus spécifiquement, on suit Katy Keene, qui travaille comme personal shopper chez Lacy’s, un grand magasin, et qui rêve de devenir styliste. Elle est soutenue dans sa passion par son petit ami, K.O Kelly, dont le but est de devenir boxeur professionnel, et par sa colocataire, Josie McCoy.

Josie a délaissée le monde étrange de Riverdale pour percer dans celui de l’industrie musicale. Elle est repérée par Alexander Cabot, qui voudrait relancer le label appartenant au conglomérat de son père.

Les deux femmes font de la colocation avec Jorge Lopez, un jeune homme qui travail à la bodega de ses parents et qui rêve de monter sur les planches d’un théâtre sur Broadway. Le soir venu, Jorge devient Ginger, une drag queen.

Enfin, Pepper Smith a pour ambition d’ouvrir son propre atelier d’artiste, mais elle n’est pas aussi riche qu’elle le souhaiterait et doit se débrouiller pour tenir face dans un milieu où l’apparence compte plus que tout.

La saison 1 de Katy Keene met à l’affiche Lucy Hale, Ashleigh Murray, Camille Hyde, Jonny Beauchamp, Julia Chan, Katherine LaNasa, Lucien Laviscount et Zane Holtz.

Tags : Katy Keene moins...

