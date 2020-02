Killing Eve Saison 3 : Les retrouvailles entre Villanelle et Eve sont annoncées pour la mi-avril sur BBC America

Il apparait que BBC America a pensé que la St Valentin était le moment parfait pour annoncer le retour de Killing Eve dont la saison 3 est attendue au printemps. Ainsi, à l’aide d’un teaser conceptuel, la chaine nous dévoile une date de lancement : le dimanche 26 avril.

L’annonce de cette date de retour arrive peu de temps après celle concernant le renouvellement de la série. En effet, Killing Eve a déjà été reconduite pour une saison 4. Le show qui a dominé les BAFTA en 2019 et qui s’impose comme étant le plus gros hit de BBC America a une belle vie devant lui.

Quoi qu’il en soit, l’histoire reprendra donc quelque temps après les évènements de la fin de la saison 2 [Spoiler si vous n’êtes pas à jour] qui ont vu Eve (Sandra Oh) se faire tuer par Villanelle (Jodie Comer). Cette dernière n’a plus de travail et l’objet de son obsession n’est plus de ce monde. Du moins, c’est ce qu’elle pense. Eve a survécu et se cache à la vue de tous. Elles n’étaient plus destinées à se croiser jusqu’à ce qu’une mort choquante et personnelle change toute la donne. Plus personne n’est en sécurité.

Au niveau du casting, cette saison 3 de Killing Eve réunit donc Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona Shaw et Kim Bodnia qui seront accompagnés par de nouveaux visages dont : Gemma Whelan (Game of Thrones), Pedja Bjelac (Genius), Camille Cottin (Dix pour cent), Steve Pemberton (Inside No. 9), Raj Bajaj (A Christmas Prince), Turlough Convery (Sanditon) et Evgenia Dodina.

