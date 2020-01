Une saison 4 pour Killing Eve, BBC America renouvèle déjà la série

Le succès de BBC America est Killing Eve et la chaine ne compte pas s’en séparer de si tôt. En effet, alors que la troisième saison ne sera pas diffusée avant le printemps prochain, la série reçoit dès à présent une commande officielle pour une saison 4.

Avec une moyenne de 1,8 million de téléspectateurs en cumulé lors de sa saison 2, Killing Eve a doublé les chiffres de ses débuts et a ainsi confirmé que sa popularité grandissante n’était pas limitée aux cérémonies. La série a dominé les BAFTA en 2019, remporté un Peabody Award et a permis à Jodie Comer de recevoir un Emmy Award pour sa performance, tandis que Sandra Oh fut récompensée aux Golden Globes — entre autres.

Si vous n’êtes pas familiers avec Killing Eve, cette adaptation du livre Codename Villanelle de Luke Jennings par la créatrice britannique Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) s’intéresse donc à Eve, une membre des services secrets qui est relativement insatisfaite par son travail derrière un bureau. Elle rêvait d’une vie tumultueuse d’espionne qui ne s’est pas réalisée. Cela pourrait bien changer quand elle est envoyée sur le terrain pour appréhender Villanelle, une orpheline russe qui est devenue une tueuse violente après avoir vengé la mort de son père. Aujourd’hui, elle travaille pour un groupe qui exploite son absence de conscience pour éliminer leurs ennemis. Les deux femmes vont devenir obsédées l’une par l’autre.

La saison 4 arrivera ainsi en 2021. Au printemps, nous retrouverons donc Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw dans la saison 3 qui aura cette fois Suzanne Heathcote (Fear the Walking Dead, See) dans le siège du showrunner — une scénariste différente occupe le poste chaque saison. La distribution s’étendra également avec les ajouts de Harriet Walter (Succession), Danny Sapani (Harlots), Gemma Whelan (Game of Thrones), Camille Cottin (Dix pour cent), Steve Pemberton (Whitechapel), Raj Bajaj (A Christmas Prince), Turlough Convery (Ready Player One), Pedja Bjelac (Harry Potter) et Evgenia Dodina (One Week and a Day).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.