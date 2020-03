Kingdom Saison 2 : Le destin de Joseon ne tient plus qu’à un fil dès à présent sur Netflix

Les zombies de la Corée Médiévale recommencent leur consommation de chair humaine sur Netflix. Plus spécifiquement, Kingdom fait son retour sur le service de streaming avec sa saison 2 de Kingdom mise en ligne ce vendredi 13 mars.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, Kingdom nous plonge alors dans la Corée médiévale, à la période Joseon pour nous relater un récit où se mélange corruption politique et zombies. L’histoire suit le prince héritier au trône qui se voit priver de l’accès à son père par la Reine et le clan Haewon Cho qui met tout en œuvre pour prendre le pouvoir, alors que le royaume est frappé par la famine et qu’une étrange maladie commence à se répandre.

Touché par une conspiration, le prince décide de découvrir ce qui est arrivé à son père et l’origine du mal qui touche son peuple avant qu’il ne soit trop tard. La première saison se terminait en nous laissant sur une attaque imminente à Sangju.

En saison 2, la cour royale forme de dangereuses alliances, alors que les zombies arrivent et que le prince met tout en œuvre pour sauver la nation. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le pire est encore à venir et que tout le monde va devoir choisir un camp sans savoir à qui ils peuvent croire. Certains vont tomber. D’autres vont se soulever. Le sang va couler. Personne ne pourra échapper à la guerre sans merci que se livrent les vivants et les morts. Le destin de Joseon ne tient plus qu’à un fil.

Au scénario de Kingdom, on retrouve Kim Eun Hee, avec Kim Sung Hoon (Tunnel, Hard Day) à la réalisation.

La distribution de Kingdom réunit Joo Ji Hoon, Bae Doo Na, Ryu Seung Ryong, Kim Hye-Jun, Kim Sang-ho, Kim Sung-Kyu, Heo Joon-ho et Jeon Seok-ho. Ils sont rejoints en saison 2 par Jun Ji Hyun, qui a par ailleurs également signé pour une troisième saison, bien que celle-ci n’a pas encore été officialisée par Netflix.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.