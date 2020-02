Kingdom Saison 2 : Les zombies de Corée passent à l’action, dans un trailer et en mars sur Netflix

L’hiver approche et le conflit entre les vivants et les morts ne fait que commencer dans la saison 2 de Kingdom. Cette dernière se dévoile un peu plus dès à présent à l’aide d’un trailer, à moins d’un mois de la mise en ligne. Les nouveaux épisodes arrivent le vendredi 13 mars 2020 sur Netflix.

Pour rappel, Kingdom prend place à la période Joseon et suit le prince héritier au trône qui se voit priver de l’accès à son père par la Reine. En effet, le clan Haewon Cho met tout en œuvre pour prendre le pouvoir alors que le royaume est frappé par la famine et une étrange maladie commence à se répandre. Touché par une conspiration, le prince décide de découvrir ce qui est arrivé à son père et l’origine du mal qui touche son peuple avant qu’il ne soit trop tard.

La première saison se terminait en nous laissant sur une attaque imminente à Sangju. La saison 2 de Kingdom, toujours scénarisée par Kim Eun Hee, avec Kim Sung Hoon (Tunnel, Hard Day) à la réalisation, promet ainsi une confrontation épique. La cour royal forme de dangereuses alliances, alors que les zombies arrivent et que le prince met tout en œuvre pour sauver la nation. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le pire est encore à venir et que tout le monde va devoir choisir un camp sans savoir à qui ils peuvent croire.

Le casting de Kingdom réunit Joo Ji Hoon, Bae Doo Na, Ryu Seung Ryong, Kim Hye-Jun, Kim Sang-ho, Kim Sung-Kyu, Heo Joon-ho et Jeon Seok-ho. Ils sont rejoints en saison 2 par Jun Ji Hyun, qui aurait une présence limité mais un rôle important dans l’histoire à jouer. L’actrice aurait par ailleurs également signé pour être régulière dans la troisième saison, bien que celle-ci n’a pas encore été officialisée par Netflix.

Mise à jour le 21.02.2020.

