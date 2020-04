La Casa De Las Flores Saison 3 : La famille de la Mora est de retour pour une dernière fois, dès maintenant sur Netflix

Le temps est déjà venu de dire adieu à la famille de la Mora sur Netflix, puisque la saison 3 de Casa de las Flores est également la toute dernière de la série. Ses 11 épisodes sont ainsi disponibles dès maintenant sur le service de streaming.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie noire, La Casa de las Flores est une création de Manolo Caro dont l’histoire débute avec une riche matriarche qui tente de maintenir la façade impeccable de sa famille quand la maîtresse de son mari expose leurs pires secrets. En saison 2, quand les de la Mora, en deuil, essaient de récupérer les entreprises qui ont été vendues, leur complot de vengeance se déroule sur fond d’histoires d’amour compliquées.

Quand la saison 3 débute, la famille de la Mora doit gérer une nouvelle matriarche. La vie de Paulina, Diego et Julián se complique toujours plus, tandis que des flashbacks nous ramènent en 1979 et nous révèlent les secrets de jeunesse de Virginia.

Au casting de La Casa de las Flores, nous retrouvons Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek, Verónica Castro, Juan Pablo Medina, Arturo Ríos, Paco León, Norma Angélica, Verónica Langer, David Ostrosky, Mariana Treviño, Luis De La Rosa, Isabel Burr, Natasha Dupeyrón, Lucas Velázquez et Alexa de Landa.

