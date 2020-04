La Casa De Papel Saison 4 : Le grand braquage reprend dès maintenant sur Netflix

Le gang de braqueurs espagnols de Netflix fait son retour au cœur du danger. La plateforme de streaming vient en effet de mettre en ligne la partie 4 (ou saison 4) de La Casa de Papel, soit 10 nouveaux épisodes.

Pour rappel, la saison 3 de La Casa de Papel démarrait quelques années après le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, avec Rio capturé et torturé par la police. Pour le libérer, Le professeur reprend le plan d’un braquage organisé par Berlin avant le premier braquage. Le but est d’infiltrer la Banque d’Espagne afin de dérober 9,2 tonnes d’or.

La Casa de Papel Partie 4 reprend alors dans le chaos le plus total : le Professeur pense que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont fait sauter un char d’assaut et Nairobi est entre la vie et la mort. La bande traverse l’une de ses périodes les plus difficiles, et la découverte d’un ennemi au sein de ses rangs mettra le casse en péril.

On retrouve dès lors à la distribution de ces nouveaux épisodes de la Casa de Papel Álvaro Morte (Le Professeur), Úrsula Corberó (Tokyo), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbonne), Miguel Herrán (Rio) , Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) et Rodrigo de la Serna (Palerme).

Najwa Nimri (Inspectrice Sierra), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Juan Fernández (Colonel Prieto), Fernando Soto (Angel) et Mario de la Rosa (Suárez) incarnent les forces de police, qui tentent de détruire la “Résistance”. Pep Munné (le Gouverneur), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) et José Manuel Poga (Gandía) complètent également le casting.

