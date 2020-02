L’Amie prodigieuse Saison 2, Le nouveau nom : Retour d’Elena et Lila dans un premier trailer

La saga d’Elena Ferrante sera bientôt de retour à la télévision avec l’adaptation du second volume de L’Amie prodigieuse par HBO aux États-Unis et Rai en Italie qui se dévoile à présent à l’aide d’une première bande-annonce, en attendant la diffusion dès le 10 février en Italie et le 16 mars aux USA (et prochainement en France sur Canal+).

Pour rappel, L’Amie prodigieuse nous plonge dans la vie de deux amies issues d’un quartier de Naples, Elena Greco et Rafaella Cerullo, au début des années 50. Les deux amies vont suivre des voies qui vont les éloigner avant de les réunir de nouveau alors que Naples vit des heures sombres.

La saison 2 se basera bien entendu sur le second livre Storia del nuovo cognome qui a été publié en français sous le titre Le Nouveau Nom. L’histoire reprend le soir du mariage de Lila (Gaia Girace), alors qu’elle comprend que son mari Stefano l’a trahie en s’associant aux frères Solara, les camorristes qu’elle déteste. De son côté, Elena (Margherita Mazzucco) poursuit ses études au lycée. Quand l’été arrive, les deux amies partent pour Ischia où elles reconnectent avec leur ami d’enfance Nino Sarratore (Francesco Serpico), des retrouvailles qui vont affecter le futur des deux jeunes femmes.

Au niveau du casting de cette saison 2 de L’Amie prodigieuse se composant de 8 épisodes, nous retrouverons ainsi Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Giovanni Amura et Francesco Serpico. À la réalisation, Saverio Costanzo est de retour avec Alice Rohrwacher, tandis que les scénarios sont signés Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci et Saverio Costanzo.

