The Pale Horse/Le Cheval Pâle d’après Agatha Christie : Rufus Sewell face à trois sorcières dès dimanche sur BBC One

Alors que l’on devrait retrouver en octobre 2020 Hercule Poirot au cinéma dans une nouvelle adaptation de Mort sur Le Nil, BBC One revisite de son côté une autre oeuvre d’Agatha Christie, à savoir The Pale Horse ou Le Cheval Pâle en France. Cette mini-série est diffusée en Angleterre à partir de ce 9 février 2020.

The Pale Horse suit l’écrivain à succès Mark Easterbrook (Rufus Sewell de The Man in The High Castle), témoin dans un café de Chelsea d’une violente querelle opposant deux amies. À des kilomètres de là, le Père Gorman est assassiné. On retrouve dans sa chaussure une liste de noms parmi lesquels figure celui d’une des deux protagonistes de la dispute. Peu après la presse annonce le décès brutal de la jeune femme. Choqué, Mark Easterbrook décide d’en savoir plus. Plusieurs éléments le conduisent au Cheval Pâle, une bien mystérieuse auberge…

Se composant de deux épisodes, cette adaptation de The Pale Horse est signée Sarah Phelps, à qui l’ont doit toutes les dernières adaptations en date d’Agatha Christie (And Then There Were None, Témoin à charge, Témoin Indésirable, ABC Contre Poirot). La série est réalisée par Leonora Lonsdale.

Le casting de The Pale Horse met à l’affiche, autour de Rufus Sewell, Kaya Scodelario, Bertie Carvel, Sean Pertwee, Henry Lloyd-Hughes, Poppy Gilbert, Madeleine Bowyer, Ellen Robertson, Sarah Woodward, Georgina Campbell, Claire Skinner, Rita Tushingham, Sheila Atim et Kathy Kiera Clarke.

