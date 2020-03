L’Écuyer du Roi : Un héros va apparaitre pour sauver le Monde, dès aujourd’hui sur Netflix

Après The Witcher, il apparait que Netflix continue dans le genre de la fantasy avec L’Écuyer du Roi (The Letter for the King en anglais) dont l’intégralité de la première saison de 6 épisodes est dès à présent disponible sur le service de streaming.

Développée en série par Will Davies (How To Train Your Dragon), L’Écuyer du Roi est une adaptation du roman éponyme (De brief voor de Koning en version originale) de la romancière néerlandaise Tonke Dragt qui nous entraine entre anciennes prophéties, pouvoirs magiques et compagnons capricieux auprès d’un jeune apprenti chevalier qui se lance dans une aventure épique pour sauver son royaume.

L’histoire débute avec un prince sans merci qui veut plonger le Monde dans l’horreur. Un jeune écuyer de 16 ans nommé Tiuri (Amir Wilson) se voit alors confier une mission importante : il doit livrer une lettre au Roi. Cela le place au cœur d’une prophétie magique racontant la naissance d’un héros pour vaincre le Prince et restaurer la paix. Tiuri va devoir découvrir ce que cela signifie d’être un chevalier s’il désire mener à bien sa mission.

Au casting de cette saison de L’Écuyer du Roi, nous trouvons donc Amir Wilson qui est entouré par Gijs Blom, Ruby Ashbourne Serkis, Nathanael Saleh, Thaddea Graham, Islam Bouakkaz, Jack Barton, Jonah Lees, Jakob Oftebro, Yorick van Wageningen, Emilie Cocquerel, Ken Nwosu, Peter Ferdinando et Omid Djalili.

