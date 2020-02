Legacies Saison 1 : Hope Mikaelson fait sa rentrée dans le spin-off de Vampire Diaries, ce soir sur SyFy France

L’univers de The Vampire Diaries n’a pas touché à sa fin avec la conclusion de The Originals cet été. The CW a en effet choisi de lancer Legacies, un nouveau spin-off qui en est déjà à sa saison 2 sur la chaine américaine. C’est toutefois la première que l’on peut découvrir en France dès ce soir à partir de 21h00 sur SyFy France.

Nous venant une fois de plus de Julie Plec, Legacies reprend l’histoire après les deux précédentes séries, puisqu’elle se centre sur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), la fille de Klaus, et les jumelles Lizzie (Jenny Boyd) et Josie (Kaylee Bryant) d’Alaric Saltzman (Matt Davis).

Ce dernier est à la tête de la Salvatore Boarding School for the Young and Gifted, une école située à Mystic Falls qui accueille donc ces trois adolescentes et plein d’autres étudiants dotés de pouvoirs — dont le vampire MG (Quincy Fouse), le loup-garou Rafael (Peyton Alex Smith) et le mystérieux Landon (Aria Shahghasemi).

Legacies prenant place dans l’univers de The Vampire Diaries, on pourra retrouver des figures familières comme Zach Roerig qui reprend le rôle de Matt Donovan, le shérif de Mystic Falls de manière récurrente, tandis que Steven R. McQueen reprend brièvement le rôle de Jeremy Gilbert. Enfin, si Paul Wesley n’apparaitra pas à l’écran, est derrière la caméra le temps d’un épisode.

