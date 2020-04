Legacies Saison 2 : Pas de répit pour les élèves de l’école Salvatore, avec de nouveaux épisodes dès ce soir sur Syfy France

Après la diffusion de la première saison de Legacies, la chaine française Syfy France propose de découvrir la saison 2 de cette série dérivée de The Vampire Diaries et The Originals à partir de ce 7 avril.

Pour rappel, l’histoire suit Hope Mickaelson, une jeune fille à la fois vampire, loup-garou et sorcière qui est élève dans une école pour des êtres surnaturels située à Mystic Falls. L’école Salvatore dirigée par Alaric Saltzmann ouvre ses portes à des créatures fantastiques. Hope sera ainsi entourée des jumelles d’Alaric, MG le vampire, Rafael le loup-garou et l’étrange Landon.

Faisant suite aux évènements ayant conclu la saison 1, Hope Mikaelson s’est sacrifiée par amour pour son petit-ami Landon Kirby en devenant prisonnière du monde parallèle et obscur, Malivore, afin de lui sauver la vie. C’est donc maintenant un monde sans Hope. Un monde où personne ne connaît l’existence de l’adolescente de 17 ans — pas même son grand amour Landon. Tandis que Hope est déterminée à revenir à Mystic Falls et retrouver sa vie d’avant, elle comprend rapidement que tout est différent.

De son côté, Alaric a du mal à accepter le fait d’avoir été viré de son poste de dirigeant de l’école de magie, et cherche à comprendre ce qu’il s’est passé la nuit où Malivore a été détruit. Alors que les étudiants de l’école Salvatore quittent la ville pour les vacances d’été, Landon décide de rester pour veiller sur Rafael, tandis que MG part à Atlanta dans la famille de Kaleb. Enfin, Lizzie passe ses vacances d’été en Europe avec Caroline, pendant que Josie cherche à obtenir des réponses à ses questions concernant la « Fusion ».

Notons que cette saison 2 de Legacies ne se compose que de 16 épisodes, suite à l’arrêt de la production face à la pandémie du Covid-19. La série a déjà été renouvelée pour une saison 3.

La seconde saison de Legacies réunit donc à son casting Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Quincy Fouse, Peyton Alex Smith et Matt Davis.

Tags : Legacies

