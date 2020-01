Legends of Tomorrow Saison 5 : Après la Crise, l’équipe du Waverider chasse des âmes échappées de l’enfer

L’Arrowverse ne sera plus jamais le même suite à Crisis on Infinite Earths, mais on pourra toujours compter sur les légendes pour incarner le brin de folie de cet univers ! Legends of Tomorrow fait officiellement son retour pour sa saison 5 ce mardi 21 janvier sur The CW.

Les folles aventures de l’équipe reprennent donc avec Sara, Ray et Mick qui reviennent sur le Waverider après leur participation au cross-over pour découvrir que les légendes sont devenues des célébrités. Tout le monde, à l’exception de Sara, semble aimer se retrouver sous le feu des projecteurs au point qu’ils invitent une équipe pour réaliser un documentaire à bord du vaisseau au moment où ils enquêtent sur une anomalie temporelle.

Pendant ce temps, Constantine découvre que des âmes corrompues ont été libérées de l’Enfer et que l’équipe n’est pas au bout de ses surprises à ce sujet. Le problème ne va pas être aisé à résoudre.

La distribution de cette saison 5 de Legends of Tomorrow réunit Caity Lotz, Brandon Routh, Dominic Purcell, Matt Ryan, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Jes Macallan, Courtney Ford et Olivia Swann. Rappelons qu’il a été annoncé que Brandon Routh et Courtney Ford, aka Ray et Nora, quitteront la série au cours de cette saison 5.

Tags : Legends of Tomorrow moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.