Legends of Tomorrow Saison 5 accueille une guest star pas comme les autres de Supernatural

La prochaine guest star dans Legends of Tomorrow a 4 roues et est bien connue sous le nom de « Baby »! Oui, il s’agit bien de la voiture de Dean Winchester de Supernatural qui va apparaitre dans l’épisode du 24 mars de la série de l’Arrowverse. La preuve en images avec Constantine (Matt Ryan), Charlie (Maisie Richardson-Sellers) et Sara (Caity Lotz) auprès de la mythique Impala.

Dans cet épisode de la saison 5 de Legends of Tomorrow, Sara, Constantine et Charlie se rendent en Colombie-Britannique à la recherche d’un autre morceau du métier à tisser, mais se retrouve face à un problème qu’ils n’avaient pas vu venir. De son côté, Zari rencontre des difficultés à être en paix avec elle-même et se lance dans un voyage méditative sur les conseils de Behrad. Pendant ce temps, Ava se propose d’apporter son aide à Rory qui fait face à un problème personnel.

Il n’y a pas plus d’explication sur la présence de l’Impala dans Legends of Tomorrow. Est-ce que les Legends seront sur le tournage de Supernatural, dans l’univers des Winchester ou s’agira-t-il juste d’une référence ? Avec la série, tout est possible ! La réponse le 24 mars sur The CW.

Signalons que les frères Winchester auront fait leur retour sur The CW au moment de la diffusion de cet épisode, au sein d’une nouvelle soirée. Supernatural revient en effet pour ses ultimes épisodes à partir du lundi 16 mars.

