Leonardo : Après Poldark, Aidan Turner est Léonard de Vinci dans un premier trailer

Maintenant que Poldark est terminée, Aidan Turner n’a pas tardé à se trouver une nouvelle série historique. On pourra ainsi le retrouver dans la première saison de Leonardo qui est annoncée pour 2021, mais pour laquelle nous pouvons dès à présent découvrir les premières images.

Production internationale entre RAI (Italie), RTVE (Espagne) et France Télévisions, Leonardo est une création de Frank Spotnitz (The X-Files, The Man in the High Castle, Medici) et Steve Thompson (Sherlock, Doctor Who) qui nous proposera donc d’explorer la vie du célèbre Léonard de Vinci.

Se composant de 8 épisodes, la série s’articulera autour d’un crime qui place le futur du génial de Vinci (Aidan Turner) entre les mains d’un investigateur (Freddie Highmore) qui mène un interrogatoire qui encourage Léonard à raconter l’histoire de sa vie.

Au niveau du casting de cette première saison de Léonardo, Aidan Turner sera accompagné par Giancarlo Giannini (Catch-22) qui jouera Andrea del Verrocchio, un maitre formateur de Léonard de Vinci ; Matilda De Angelis (The Undoing) incarnera Caterina da Cremona, amie et muse de de Vinci ; et donc Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) qui sera Stefano Giraldi, un jeune détective chargé de résoudre le mystère au cœur de la série.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.