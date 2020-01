Une saison 11 pour Les enquêtes de Vera, Brenda Blethyn reste à Sunderland

Alors que la diffusion pour la saison 10 de la série Les Enquêtes de Vera a commencé en ce mois de janvier sur ITV, l’actrice Brenda Blethyn a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 11. Le tournage pour cette saison 11 aura lieu cette année, pour une diffusion en 2021.

Rappelons que la saison 9 de Vera avait attiré une moyenne de 8 millions de téléspectateurs par semaine au cours de sa diffusion sur ITV. On peut ajouter à cela le succès de la série à l’international, et on peut dire que Vera n’a pas de souci à se faire pour le moment tant que Brenda Blethyn est prête à endosser le costume.

Pour rappel, Les enquêtes de Vera se centre, comme le titre l’indique, sur l’inspecteur-chef Vera Stanhope (Blethyn) qui travaille pour la police de la ville de Sunderland au Royaume-Uni. La série se base sur les romans d’Ann Cleeves, comme la série Shetland par ailleurs.

La distribution de Vera rassemble, autour de Brenda Blethyn, Kenny Doughty, Ibinabo Jack, Jon Morrison, Riley Jones, Paul Kaye et Steve Evets. En France, la série Les enquêtes de Vera est diffusée sur France 3 et disponible en DVD.

