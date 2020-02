Les Envolées : Trois amies se lancent dans un road trip plein de surprises, dès maintenant sur Netflix

Deux semaines après la mise en ligne de la saison 2 de Narcos: Mexico, Netflix est déjà de retour au Mexique avec cette fois une nouveauté, Les Envolées (Desenfrenadas en version originale), dont l’intégralité des épisodes de la première saison est donc dès aujourd’hui disponible sur le service de streaming.

Création de Diego Martínez Ulanosky, Les Envolées se centre sur trois amies qui partent en road trip et voient une quatrième passagère se joindre à elles de façon aussi brutale qu’inattendue, ce qui les force à changer tous leurs plans.

L’histoire débute quand Rocio, une neurochirurgienne qui craque sous la pression infligée par son père, Vera, une blogueuse de mode qui veut fuir une relation codépendante et un souci au travail, et Carlota, une poète frustrée qui peine à trouver sa voix, décident de partir en voyage pour échapper, loin de Mexico, à des problèmes qui leur semblent insurmontables. Rapidement, elles croisent le chemin de Marcela, une inconnue armée qui les oblige à changer de cap… Et si les mauvaises décisions s’enchaînent et les éloignent plus que de raison de leur port d’attache, elles finiront peut-être par mieux se retrouver elles-mêmes.

Au casting de cette première saison de Les Envolées, nous trouvons donc Tessa Ia, Bárbara López, Lucía Uribe et Coty Camacho, mais également Diego Calva Hernández et Tomás Ruiz.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.