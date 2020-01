Les nouvelles aventures de Sabrina Saison 3 : Il faut sauver Greendale, dès maintenant sur Netflix

Déjà renouvelée pour une quatrième saison, Les nouvelles aventures de Sabrina se poursuit sur Netflix. En effet, la petite sorcière est de retour avec beaucoup de responsabilités et des gens à sauver, et ce, dès maintenant sur la plateforme de streaming.

Pour rappel, suite aux évènements de la saison 2, Les nouvelles aventures de Sabrina nous ramène donc auprès de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) qui n’arrive pas à vivre avec elle-même, sachant que son petit-ami, Nicholas Scratch, a fait l’ultime sacrifice pour la protéger et se trouve maintenant à brûler en Enfer tandis que son père Lucifer occupe son corps. Avec le soutien de ses amis, The Fright Club (Harvey, Rosalind et Theo), Sabrina est déterminée à libérer Nicholas et de le ramener auprès d’elle.

Cependant, l’absence du Dark Lord sur son trône pousse également Sabrina à devoir prendre le titre de « Reine » dans le but de protéger les royaumes du Prince de l’Enfer, Caliban, qui souhaite occuper le trône. Pendant ce temps, à Greendale, un mystérieux carnaval arrive en ville et apporte avec lui une nouvelle menace pour les Spellman et le clan de sorcières : un groupe de païens cherchant à ramener à la vie un ancien Mal…

Aux côtés de Kiernan Shipka, on retrouve pour cette saison 3 de Les nouvelles aventures de Sabrina Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Gavin Leatherwood, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen et Lachlan Watson.

