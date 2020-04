Leverage : Un revival commandé avec Noah Wyle qui remplace Timothy Hutton

Parmi les séries terminées durant la dernière décade, Leverage n’est certainement pas celle qui paraissait être destinée à revenir de si tôt. Pourtant, c’est bien ce qu’elle va faire, étant donné qu’un revival vient d’être officiellement commandé par IMDB TV, la plateforme gratuite de streaming d’Amazon (financée par la publicité).

Diffusée sur la chaine câblée TNT pendant 5 saisons pour un total de 77 épisodes, Leverage était une création de John Rogers et Chris Downey produite par Dean Devlin qui se proposait de raconter les aventures débridées d’un groupe d’escrocs de haut vol qui se sont unis pour combattre des injustices en employant leurs talents particuliers.

Terminée en 2012, Leverage va donc revenir sous l’impulsion de Dean Devlin (les créateurs originaux sont annoncés en consultants), mais elle ne sera pas exactement la même. Timothy Hutton qui jouait Nate Ford, le leader de l’équipe, n’est pas au casting de ce revival. Ce sera alors Noah Wyle qui deviendra la tête d’affiche et il en profitera pour réaliser deux des treize épisodes commandés.

Pour ce qui en est du reste de la distribution, on retrouvera Beth Riesgraf (Parker), Gina Bellman (Sophie Devereaux) et Christian Kane (Eliot Spencer) en réguliers, tandis qu’Aldis Hodge (Alec Hardison) fera des apparitions, mais son rôle dans la série City on a Hill sur Showtime limite sa disponibilité.

Si vous ne connaissez pas Leverage, vous pouvez la découvrir en France dans son intégralité sur Amazon Prime Video.

Tags : Leverage moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.