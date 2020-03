Liar Saison 2 : Qui est le meurtrier ? La réponse dès ce soir sur ITV

Diffusée en septembre et octobre 2017 sur la chaine britannique ITV, puis en décembre de cette même année en France, Liar avait connu un certain succès ayant conduit à son renouvellement. C’est donc plus de deux ans après la diffusion de la saison 1 que la série fait enfin son retour avec de nouveaux épisodes et plus spécifiquement, dès ce lundi 2 mars sur ITV.

Création de Harry et Jack Williams (The Missing, Rellik), la saison 1 de Liar dépeignait une sorte de face à face entre l’institutrice Laura Nielson et le chirurgien Andrew Earlham. Après un rendez-vous aux lourdes conséquences, des secrets et des mensonges sont révélés.

La première saison de Liar se terminait sur un cliffhanger – spoiler si vous n’avez pas vu ! – avec Andrew Earlham retrouvé mort. Son meurtre est dès lors au cœur de la saison 2 de Liar qui reprend juste trois semaines après qu’un mandat d’arrêt fut produit à l’encontre d’Andrew pour agressions sexuelles et que son corps soit retrouvé dans le Kent. La détective Karen Renton et son équipe sont dès lors déterminés à découvrir la vérité.

On devrait donc retrouver au casting de cette saison 2 de Liar Joanne Froggatt (Downton Abbey) ainsi que Ioan Gruffudd (Dr Harrow). Ils sont rejoints par Katherine Kelly (Mr. Selfridge) dans la peau de l’inspectrice, Howard Charles (The Musketeers) dans le rôle de Carl Peterson et Amy Nuttall (My Fair Lady) dans celui de Winnie Peterson.

