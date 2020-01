Lincoln Rhyme : La chasse pour le Bone Collector débute ce soir sur NBC

Cet hiver, NBC met la saison 7 de The Blacklist en pause et propose à la place une nouvelle série policière qui porte le titre interminable de Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector et donc le lancement est donc programmé pour ce soir sur la chaine américaine.

Si le titre de cette série policière scénarisée par VJ Boyd et Mark Bianculli vous dit quelque chose, c’est parce que Lincoln Rhyme est basée sur le roman Le Désosseur qui a déjà été adapté au cinéma sous le titre Bone Collector avec Denzel Washington dans le rôle-titre.

L’histoire se centre sur le célèbre criminologue-expert de la police new-yorkaise Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) qui, suite à une violente rencontre avec un tueur en série, se retrouve handicapé et incapable de retourner sur le terrain. Quand Amelia Sachs (Arielle Kebbel), une jeune officière de police possédant un don pour le profiling, se retrouve sur la piste d’un tueur, Rhyme trouve en elle une nouvelle partenaire.

Au casting de cette première saison de Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector rassemble Russell Hornsby, Arielle Kebbel, Michael Imperioli, Courtney Grosbeck, Ramses Jimenez, Brooke Lyons, Roslyn Ruff, Tate Ellington, Brian F. O’Byrne, Jaidon Walls et Claire Coffee pour une petite réunion Grimm.

