Little America : Mélanie Laurent, Zachary Quinto et plus immigrent en Amérique, en janvier sur AppleTV+

Continuant à diversifier son offre, une nouvelle série après l’autre, AppleTV+ mettra en ligne dès janvier sa première anthologie intitulée Little America. Elle nous proposera de voir l’Amérique d’un autre œil, et ce, dès le vendredi 17 janvier 2020.

Développée par Lee Eisenberg, Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon (The Big Sick), la première saison de Little America se base sur une chronique publiée dans Epic Magazine et nous proposera de découvrir à travers 8 épisodes l’Amérique vue par des immigrants.

Chaque épisode se centrera ainsi sur un immigrant différent pour nous raconter une histoire drôle, romantique, honnête, inspirante et surprenante sur l’Amérique moderne. À noter que la série a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Au niveau du casting de cette première saison de Little America, nous retrouverons notamment Zachary Quinto (NOS4A2), Haaz Sleiman (Tom Clancy’s Jack Ryan), Mélanie Laurent (Inglorious Bastards), Shaun Toub (Homeland), Conphidance (Klipper) et Sherilyn Fenn (Twin Peaks).

