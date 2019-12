Little Fires Everywhere : La Saison des feux avec Kerry Washington et Reese Witherspoon débute en mars sur Hulu

Après Big Little Lies sur HBO et The Morning Show sur AppleTV+, c’est sur Hulu que nous trouverons la prochaine série avec Reese Witherspoon, et ce, pour le début du printemps sur Hulu, puisque Little Fires Everywhere arriver le 18 mars sur la plateforme de streaming.

Adaptation du roman « La Saison des feux » de Celeste Ng scénarisée par Liz Tigelaar (Casual), Little Fires Everywhere nous entraine à Shaker Heights, une banlieue riche et tranquille de Cleveland où tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l’image de l’existence parfaitement réglée d’Elena Richardson (Reese Witherspoon), femme au foyer exemplaire.

Lorsque Mia Warren (Kerry Washington), une mère célibataire et bohème, vient s’installer dans cette endroit à l’apparence idyllique avec sa fille Pearl, les relations avec la famille Richardson sont d’abord chaleureuses. Mais peu à peu, la présence de Warren commence à mettre en péril l’entente qui règne entre les voisins…

Au niveau du casting des 8 épisodes de Little Fires Everywhere, Reese Witherspoon et Kerry Washington seront entourées par Rosemarie DeWitt, Joshua Jackson, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott et Lexi Underwood.

