Locke & Key Saison 1 : Bienvenue à Lovecraft, dès à présent sur Netflix

Près de dix ans après le pilote FOX et la première tentative d’adaptation du comic book Locke & Key, c’est finalement sur Netflix que l’on peut découvrir l’histoire de la famille Locke. Le service de streaming dévoile met en ligne dès aujourd’hui l’intégralité de la première saison de Locke & Key.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la création de Joe Hill et Gabriel Rodriguez pour IDW comics, Locke & Key met en scène les enfants Locke qui, après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

Derrière cette adaptation qui possède un trailer à l’ambiance plus familiale que le comic book, on retrouve Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Meredith Averill (The Haunting of Hill House).

Locke and Key met à l’affiche : Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Horrible Histories) et Jackson Robert Scott (IT et IT 2) dans la peau des trois enfants Locke, respectivement Tyler, Kinsey et Bode, alors que Darby Stanchfield (Scandal) incarne leur mère Nina et Bill Heck (La Ballade de Buster Scruggs), leur père Rendell. La distribution est complétée par Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck (American Vandal), Coby Bird et Aaron Ashmore (Killjoys).

