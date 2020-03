Une saison 2 pour Locke & Key, la chasse aux clés se poursuivra sur Netflix

Après plusieurs tentatives, l’adaptation de Locke & Key a fini par voir le jour cette année sur Netflix et elle a visiblement séduit assez de monde pour s’assurer une suite. En effet, le service de streaming annonce la commande d’une saison 2.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série basée sur le comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key met en scène les enfants Locke qui, après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler — lire notre bilan de la saison 1.

La saison 2 sera de nouveau scénarisée par Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) et Meredith Averill (The Haunting of Hill House) et verra les enfants Locke assumer pleinement leur rôle de gardiens des clés.

Au niveau du casting, rappelons que Locke & Key met en scène Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Darby Stanchfield, Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck, Coby Bird et Aaron Ashmore.

