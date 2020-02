Manhunt: Deadly Games : La chasse à l’homme commence après les attentats des J.O. de 1996, aujourd’hui sur Spectrum

Après le film « Le Cas Richard Jewell » de Clint Eastwood, c’est au tour de l’anthologie criminelle Manhunt, sauvée de l’annulation par Spectrum, de s’intéresser à l’histoire des attentats des J.O. de 1996 dans sa seconde saison qui arrive aujourd’hui sur le service de VOD américain.

Intitulée Manhunt: Deadly Games, cette saison 2 scénarisée par Andrew Sodroski nous proposera d’explorer l’une des plus complexes chasses à l’homme qui a pris place sur le territoire américain. La cible était Eric Rudolph (joué par Jack Huston), un poseur de bombes élusif qui profita de l’attention médiatique portée sur Richard Jewell (Cameron Britton) pour échapper au FBI.

Tout débute en 1996 au cœur des Jeux olympiques d’Atlanta. Agent de sécurité, Richard Jewell découvrit une bombe et mit sa vie en danger pour sauver des centaines de personnes. Tout d’abord célébré comme un héros, Jewell se retrouve accusé à tort d’être celui qui avait posé la bombe. Alors que Rudolph était en fuite, Jewell dut se battre pour rétablir la vérité à son sujet.

Au niveau du casting, en plus de Jack Huston et Cameron Britton, Manhunt: Deadly Games réunit Gethin Anthony (Jack Brennan), Carla Gugino (Kathy Scruggs), Arliss Howard (Earl Embry), Kelly Jenrette (Stacey Knox) et Judith Light (Bobi Jewell).

Terminons par rappeler que cette saison 2 ne sera pas la dernière pour Manhunt. Spectrum a déjà commandé une saison 3 de l’anthologie.

