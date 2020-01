Manifest Saison 2 : Les passages du vol 828 en plein mystère, dès ce soir sur NBC

Initialement annoncée pour le printemps, la série Manifest fait son retour plus tôt que prévu sur NBC et on peut dès lors reconnecter avec les passagers du vol 828 à partir de ce lundi 6 janvier sur la chaine américaine. Aucune date n’a encore été annoncé par TF1 qui diffuse la série en France.

Succès de la saison dernière pour NBC, Manifest est une création de création de Jeff Rake qui commence avec les passagers du vol Montego Air Flight 828 qui disparaissent. L’avion finit par réapparaitre 5 ans plus tard, mais les passagers n’ont pas vieilli. Pour eux, il n’y a eu que quelques turbulences. Leurs amis, leurs familles et leurs proches ont cependant dû faire leur deuil et aller de l’avant. Alors qu’ils doivent se reconstruire une vie, certains passagers réalisent qu’ils ont un rôle à jouer dans quelque chose de plus grand et qui dépasse tout ce qu’ils pouvaient imaginer.

Le mystère se complique en saison 2 lorsque Michaela, Ben et Cal se retrouvent de nouveau dans le vol 828 et découvrent que tout a changé. Ils soupçonnent maintenant que les jours sont comptés et doivent tout faire pour sauver les passages et leurs vies.

Sans surprise, de nouveaux passagers seront par introduits dans ces nouveaux épisodes.

On retrouve, au casting de cette saison 2 de Manifest, Melissa Roxburgh (Michaela), Josh Dallas (Ben), Parveen Kaur (Saanvi), Athena Karkanis (Grace), J.R. Ramirez (Jared), Luna Blaise (Olive), et Jack Messina (Cal). Ils sont rejoints par Leah Gibson (Jessica Jones), Carl Lundstedt (Cloak & Dagger) et Yasha Jackson (Blue Bloods) qui ont été annoncés au casting de cette saison 2.

Tags : Manifest moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.