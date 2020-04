Agents of SHIELD Saison 7 : ABC annonce une date pour l’ultime retour de l’Agent Coulson et Cie

Les Agents du SHIELD se préparent pour faire leur ultime retour sur la chaine américaine ABC, qui avait déjà teasé cette conclusion en août dernier. Elle annonce maintenant une date officielle pour le lancement de la saison 7, qui sera diffusée à partir du mercredi 27 mai 2020.

Pour rappel, l’équipe du SHIELD (sans Fitz) se retrouvait à fuir le présent en fin de saison 6 et remonter le temps pour retourner dans le Manhattan des années 30, soit avant la création du SHIELD, dans le but de contrecarrer l’invasion de Chronicoms. Avec le Zephyr prêt à faire un bon dans le temps à n’importe quel moment, l’équipe doit donc découvrir ce qui s’est produit le plus rapidement possible. En cas d’échec, cela serait une catastrophe pour le passé, le présent et le futur de la Terre.

La fin d’Agents of SHIELD ayant été planifiée, cela a pu sans conteste permettre à l’équipe créative de construire leur ultime saison en conséquence, en bouclant toutes les intrigues et mener ainsi à une conclusion satisfaisante pour les personnages et l’univers de la série.

Pour cette dernière mission, on retrouve au sein du casting d’Agents of SHIELD Clark Gregg (Agent Phil Coulson), Ming-Na Wen (Agent Melinda May), Chloe Bennet (Daisy Johnson), Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons), Iain De Caestecker (Agent Leopold Fitz), Henry Simmons (Director Alphonso “Mack” MacKenzie), Natalia Cordova-Buckley (Elena “Yo-Yo” Rodriguez) et Jeff Ward (Deke Shaw).

En attendant les derniers épisodes, vous pouvez (re)découvrir les 5 premières saisons d’Agents of SHIELD sur Disney+.

