Marvel’s Runaways Saison 3 : La dernière saison débute ce soir sur SyFy France

Les jeunes de Marvel’s Runaways sont de retour en France pour vivre leurs dernières aventures. En effet, la série a été annulée avant la diffusion de sa troisième saison aux États-Unis et l’on peut donc découvrir celle-ci dès ce soir à partir de 21h00 sur SyFy France.



Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation de ce comic book Marvel de Brian K. Vaughan et Adrian Alphona (ou Les Fugitifs en France), Marvel’s Runaways débute en nous racontant l’histoire de six adolescents découvrant que leurs parents sont membres d’une secte malfaisante dénommée Le Cercle. Grâce aux dons qu’ils développent, ils font tout leur possible pour les arrêter. En saison 2, les jeunes Runaways ont finalement pris la fuite et ils décident de s’entrainer pour maitriser leurs pouvoirs.

La série de Josh Schwartz et Stephanie Savage se poursuit donc dès à présent, et se termine, avec 10 nouveaux épisodes, contre 13 en saison 2. L’intrigue reprend avec la traque des membres kidnappés du groupe, ce qui les entraine tous dans un combat contre un ennemi très puissant et dans le royaume sombre de Morgan le Fay (Elizabeth Hurley).

Au casting de cette saison 3 de Marvel’s Runaways, nous retrouvons Rhenzy Feliz, Lyrica Okano, Virginia Gardner, Ariela Barer, Gregg Sulkin, Allegra Acosta, Annie Wersching, Ryan Sands, Angel Parker, Ever Carradine, James Marsters, Kevin Weisman, Brigid Brannagh, James Yaegashi, Brittany Ishibashi et Elizabeth Hurley.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.