Medical Police Saison 1 : Ils sont médecins ET policiers, dès maintenant sur Netflix

Les médecins et les policiers sont nombreux à la télévision américaine. Plus rares sont ceux qui sont à la fois médecins ET policiers. Cela change dès à présent sur Netflix, avec la mise en ligne de la première saison de Medical Police.

Spin-off de Childrens Hospital nous venant donc de la même équipe créatrice, soit Krister Johnson, Rob Corddry, Jonathan Stern et David Wain, Medical Police est une comédie parodique absurde qui met en scène le duo formé par Rob Huebel et Erinn Hayes. Ils sont alors deux médecins-policiers (ou policiers-médecins).

Tout débute quand, mandatés par une branche secrète du CDC, Owen Maestro (Huebel) et Lola Spratt (Hayes) acceptent de quitter le Childrens Hospital pour partir enquêter sur un virus mortel qui menace le monde. Ils doivent alors apprendre à être des policiers, en plus d’être des médecins.

Dans cette première saison de 10 épisodes de Medical Police, Erinn Hayes et Rob Huebel sont accompagnés par Malin Akerman, Rob Corddry, Lake Bell, Sarayu Blue, Ken Marino, Fred Melamed, Tom Wright, Jason Schwartzman, Eric Nenninger, Megan Le, Beth Dover, Zandy Hartig, Brian Huskey et Michael Cera.

