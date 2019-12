Medical Police : Ils sont médecins ET policiers, en janvier sur Netflix

Les médecins et les policiers sont nombreux à la télévision américaine. Plus rares sont ceux qui sont à la fois médecins ET policiers. Cela change dès le 10 janvier sur Netflix, avec Medical Police.

Nous venant de l’équipe à qui l’on doit Childrens Hospital (Krister Johnson, Rob Corddry, Jonathan Stern et David Wain) avec Rob Huebel et Erinn Hayes, Medical Police met aussi à l’affiche Rob Huebel et Erinn Hayes dans le rôle de deux médecins-policiers (ou policiers-médecins).

Plus spécifiquement, le duo incarne deux médecins américains qui ont découvert un virus mortel au Brésil. Ils sont alors recrutés par le gouvernement pour trouver sans tarder un remède et élucider un sinistre complot.

Cette première saison de Medical Police met également à l’affiche Sarayu Blue, Rob Corddry, Malin Akerman, Ken Marino et Lake Bell, avec Jason Schwartzman et Fred Melamed en guest stars.

