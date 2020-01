Pas de saison 3 pour Mindhunter ? Netflix libère les acteurs de leur contrat

Voilà cinq mois que la saison 2 de Mindhunter a été mise en ligne sur Netflix. Depuis, le service de streaming n’a pas communiqué au sujet de son renouvellement et il semble que la raison soit qu’elle ne reviendra tout simplement pas pour une saison 3.

Officiellement, Minhunter n’a pas été annulée. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à la voir revenir dans un futur proche. Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv viennent d’être libérés de leur contrat et peuvent donc aller tourner ailleurs et n’ont plus aucune obligation envers la série Netflix.

La raison derrière cela serait le planning surchargé de David Fincher, producteur et réalisateur, qui retarderait le retour de Mindhunter. Fincher disait envisager cinq saisons, mais le show n’est visiblement plus une priorité pour lui ou Netflix — il reste par contre bien impliqué dans la saison 2 de Love, Death and Robots actuellement en production.

La série n’est donc pas annulée ou renouvelée et David Fincher dit qu’il y reviendra peut-être plus tard, mais ce n’est pas la peine d’attendre son retour dans un futur proche.

Si vous n’êtes pas familiers avec Mindhunter, elle se centre dans la première saison sur l’agent du FBI Holden Ford qui, avec l’aide de l’agent Bill Tench et de la psychologue Wendy Carr (Anna Torv), mène des interviews de tueurs en série afin de comprendre comment ils fonctionnent de manière à résoudre des affaires en cours. Il est question de revenir à l’origine de ce qui deviendra le profilage criminel.

