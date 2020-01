Miracle Workers Saison 2 : Daniel Radcliffe est un mauvais roi au Moyen âge dès ce soir sur TBS

Après avoir raconté l’histoire de Dieu et un de ses anges qui tente de sauver le Monde, Miracle Workers revient pour une saison 2 sous titrée Dark Ages qui nous raconte une histoire bien différente avec le même casting. La série prend donc la forme d’une anthologie et on peut découvrir cette nouvelle histoire à partir de ce mardi 28 janvier 2020 sur TBS et on peut imaginer prochainement en France sur la chaine Warner TV.

Cette fois-ci, le créateur Simon Rich nous ramène à l’époque médiévale pour un récit se centrant sur l’amitié, la famille et le fait d’essayer par tous les moyens de ne pas se faire tuer.

Plus spécifiquement, on suit un groupe de villageois tentant de rester positifs durant cette période sombre marquée par les inégalités de salaire, un mauvais système de santé et l’ignorance. Ils sont gouvernés par un roi (Daniel Radcliffe) qui traite sa volaille avec plus de décence que ses sujets.

Le casting de Miracle Workers : Dark Ages met toujours à l’affiche Daniel Radcliffe et Steve Buscemi. Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass et Lolly Adefope sont également de retour dans ces 10 nouveaux épisodes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.