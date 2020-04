Modern Family Saison 11 : L’heure des adieux est arrivée, le dernier épisode de la série est diffusé ce soir sur ABC

Après 11 saisons, l’heure des adieux est finalement arrivée sur ABC pour la comédie Modern Family dont l’ultime épisode — qui sera un double précédé d’un documentaire rétrospectif pour l’occasion — est donc proposé ce soir sur la chaine américaine.

En plus d’avoir remporté 5 fois consécutive l’Emmy Award de la meilleure comédie et d’avoir participé (avec The Middle) à redéfinir ce qu’était une sitcom ABC, Modern Family aura délivré 250 épisodes, ce qui en fait une des plus longues de son genre. Pour ceux qui ont tout suivi depuis le début, le voyage fut certainement long, mouvementé et plein de rires.

Mais puisque tout doit s’achever, nous allons retrouver une dernière fois la famille Pritchett/Dunphy. Pour l’occasion, Mitchell et Cam découvrent ce qui devient leur nouveau normal, et Phil et Claire décident que l’un de leurs enfants doit déménager pour qu’ils puissent reprendre le contrôle de la maison. En parallèle, Gloria trouve toujours plus de succès dans son travail, mais réalise que Jay, Manny et Joe ne paraissent plus avoir autant besoin d’elle qu’auparavant.

Au casting de ces derniers épisodes de Modern Family, nous retrouverons naturellement Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet, Sarah Hyland, Nolan Gould, Ariel Winter, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons, Jeremy Maguire et Reid Ewing. En guest stars, nous croiserons Elizabeth Banks, Chris Geere, Christian Barillas, Matthew Risch, Rory O’Malley, Rodrigo Rojas et Charlie Trainer.

Tags : Modern Family moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.