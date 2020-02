MotherFatherSon : Richard Gere est un magnat de la presse, dès aujourd’hui sur StarzPlay

Diffusée il y a presque un an sur la chaine britannique BBC Two, le thriller politique MotherFatherSon est disponible En France à partir de ce jeudi 13 février sur la plateforme StarzPlay.

Créée par Tom Rob Smith (London Spy), MotherFatherSon est, comme le titre l’indique, une histoire de famille. Celle-ci nous entraine auprès du Britannique Caden (Billy Howle), un trentenaire avec un bel avenir devant lui, puisqu’il est déjà à la tête du journal détenu par son père. Ce dernier, Max (Richard Gere), est un businessman américain implanté partout dans le monde et qui détient beaucoup de pouvoir.

Le comportement autodestructeur de Caden devient cependant un problème et menace non seulement son futur, mais aussi celui de l’empire familial. Son père et sa mère (Helen McCrory) doivent alors prendre des mesures drastiques pour tenter de le sauver.

Cette saison de MotherFatherSon forme une intrigue complète, et la série n’a pas été renouvelée pour une saison 2.

Au niveau du casting, MotherFatherSon qui se compose de 8 épisodes réunit également Ciarán Hinds, Elena Anaya, Sarah Lancashire, Danny Sapani, Sinéad Cusack, Paul Ready, Pippa Bennett-Warner et Joseph Mawle.

